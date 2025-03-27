Пьяный тюменец с ножом напал на врачей и сломал нос полицейскому

Пьяный тюменец напал с ножом на бригаду врачей скорой помощи, а затем сломал нос полицейскому, приехавшему на вызов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.
«Согласно материалам дела, сотрудник полиции находился на дежурстве в ночь с 18 на 19 декабря 2024 года, когда поступил вызов о неадекватном мужчине с ножом, угрожающем бригаде скорой помощи. Тюменец никуда не хотел ехать и по приезду медицинских работников вел себя неадекватно. Мужчина неожиданно нанес полицейскому удар головой в лицо, причинив физическую боль и перелом носа», — сообщили в пресс-службе.
Обидчик принес извинения потерпевшему и возместил моральный ущерб. Суд с учетом всех обстоятельств назначил тюменцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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