27 марта 2025

Пьяный тюменец с ножом напал на врачей и сломал нос полицейскому

Пьяный тюменец с ножом напал на врачей и сломал нос полицейскому
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина угрожал ножом бригаде скорой помощи
Мужчина угрожал ножом бригаде скорой помощи Фото:

Пьяный тюменец напал с ножом на бригаду врачей скорой помощи, а затем сломал нос полицейскому, приехавшему на вызов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.

«Согласно материалам дела, сотрудник полиции находился на дежурстве в ночь с 18 на 19 декабря 2024 года, когда поступил вызов о неадекватном мужчине с ножом, угрожающем бригаде скорой помощи. Тюменец никуда не хотел ехать и по приезду медицинских работников вел себя неадекватно. Мужчина неожиданно нанес полицейскому удар головой в лицо, причинив физическую боль и перелом носа», — сообщили в пресс-службе.

Обидчик принес извинения потерпевшему и возместил моральный ущерб. Суд с учетом всех обстоятельств назначил тюменцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пьяный тюменец напал с ножом на бригаду врачей скорой помощи, а затем сломал нос полицейскому, приехавшему на вызов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. «Согласно материалам дела, сотрудник полиции находился на дежурстве в ночь с 18 на 19 декабря 2024 года, когда поступил вызов о неадекватном мужчине с ножом, угрожающем бригаде скорой помощи. Тюменец никуда не хотел ехать и по приезду медицинских работников вел себя неадекватно. Мужчина неожиданно нанес полицейскому удар головой в лицо, причинив физическую боль и перелом носа», — сообщили в пресс-службе. Обидчик принес извинения потерпевшему и возместил моральный ущерб. Суд с учетом всех обстоятельств назначил тюменцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...