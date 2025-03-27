В Петербургской квартире найдена мумия пропавшего пенсионера

В Петербургской квартире на бульваре Новаторов была найдена мумия 70-летнего пенсионера. Мужчину искали два года. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«В одной из комнат трехкомнатной квартиры, на диване, был обнаружен лежащий на спине мумифицированный труп пенсионера», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Останки направлены в морг для установления точной причины смерти.
Сын пенсионера, обеспокоенный двухлетним отсутствием новостей от отца, 27 марта обратился в полицию Кировского района Петербурга. После принудительного вскрытия двери квартиры, на диване в одной из комнат были обнаружены останки мужчины. За год до обнаружения тела, в феврале 2024 года, информация о пропавшем пенсионере была размещена на сайте телепрограммы «Жди меня» на Первом канале.
Интересный момент в этой истории заключается в том, что заочное судебное разбирательство уже имело место. Кировский районный суд рассмотрел иск Жилкомсервиса к пенсионеру о взыскании задолженности по квартплате в июне 2023 года. Суд проходил без участия ответчика, который, как предполагалось, был должным образом извещен о дате заседания, но не явился.
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