В Кургане 8 мая пассажиры автобуса № 96 смогут послушать песни военных лет в исполнении артистов театра кукол «Гулливер». О проведении акции «поющий автобус» сообщает пресс-служба театра.
«В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Курганский театр кукол „Гулливер“ продолжает акцию „Поющий автобус“. Акция состоится накануне праздника, 8 мая. Артисты отправятся по маршруту ЦУМ-РИО-ЦУМ. В честь праздника для пассажиров автобуса № 96 будут исполнены известные песни военных и послевоенных лет», — указано в сообщении театра.
Музыкально-патриотическая акция накануне Дня Победы в автобусах курганского перевозчика проводится на протяжении пяти лет. Также музыкальная акция состоится в торговом центре РИО в перерыве между поездками на автобусах.
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