07 мая 2025

В Кургане артисты театра проводят концерты в автобусах. Фото

Артисты театра споют в автобусах Кургана 8 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Артисты театра кукол «Гулливер» споют для пассажиров автобуса военно-патриотические песни
Артисты театра кукол «Гулливер» споют для пассажиров автобуса военно-патриотические песни Фото:

В Кургане 8 мая пассажиры автобуса № 96 смогут послушать песни военных лет в исполнении артистов театра кукол «Гулливер». О проведении акции «поющий автобус» сообщает пресс-служба театра.

«В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Курганский театр кукол „Гулливер“ продолжает акцию „Поющий автобус“. Акция состоится накануне праздника, 8 мая. Артисты отправятся по маршруту ЦУМ-РИО-ЦУМ. В честь праздника для пассажиров автобуса № 96 будут исполнены известные песни военных и послевоенных лет», — указано в сообщении театра.

Музыкально-патриотическая акция накануне Дня Победы в автобусах курганского перевозчика проводится на протяжении пяти лет. Также музыкальная акция состоится в торговом центре РИО в перерыве между поездками на автобусах.

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В Кургане 8 мая пассажиры автобуса № 96 смогут послушать песни военных лет в исполнении артистов театра кукол «Гулливер». О проведении акции «поющий автобус» сообщает пресс-служба театра. «В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Курганский театр кукол „Гулливер“ продолжает акцию „Поющий автобус“. Акция состоится накануне праздника, 8 мая. Артисты отправятся по маршруту ЦУМ-РИО-ЦУМ. В честь праздника для пассажиров автобуса № 96 будут исполнены известные песни военных и послевоенных лет», — указано в сообщении театра. Музыкально-патриотическая акция накануне Дня Победы в автобусах курганского перевозчика проводится на протяжении пяти лет. Также музыкальная акция состоится в торговом центре РИО в перерыве между поездками на автобусах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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