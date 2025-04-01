01 апреля 2025
31 марта 2025

Петербургские волонтеры нашли военные снаряды в Тосне во время поисков ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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После обнаружения предметов на место происшествия были вызваны правоохранительные органы (архивное фото)
После обнаружения предметов на место происшествия были вызваны правоохранительные органы (архивное фото) Фото:

Во время поисков утонувшего шестилетнего мальчика, волонтеры обнаружили два неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны на дне реки Тосна в Ленобласти. Об этом стало известно 78.ru.

«Накануне в 17:20 на берегу реки Тосна в городе Отрадное поисковой группой были обнаружены два снаряда», — пишет 78.ru. Сразу после обнаружения подозрительных предметов на место происшествия были вызваны правоохранительные органы. Специалисты провели тщательный осмотр и подтвердили, что найденные объекты действительно являются боеприпасами времен Великой Отечественной. Находки были немедленно переданы саперам для обезвреживания и утилизации.

Несмотря на неожиданное открытие, основная миссия волонтеров по поискам утонувшего мальчика продолжается. Трагический инцидент произошел 23 марта. Несовершеннолетний ребенок, находясь на территории Тосненского района Ленобласти, вышел на лед реки Тосна и провалился под его поверхность. В результате несчастного случая ребенок утонул.

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Во время поисков утонувшего шестилетнего мальчика, волонтеры обнаружили два неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны на дне реки Тосна в Ленобласти. Об этом стало известно 78.ru. «Накануне в 17:20 на берегу реки Тосна в городе Отрадное поисковой группой были обнаружены два снаряда», — пишет 78.ru. Сразу после обнаружения подозрительных предметов на место происшествия были вызваны правоохранительные органы. Специалисты провели тщательный осмотр и подтвердили, что найденные объекты действительно являются боеприпасами времен Великой Отечественной. Находки были немедленно переданы саперам для обезвреживания и утилизации. Несмотря на неожиданное открытие, основная миссия волонтеров по поискам утонувшего мальчика продолжается. Трагический инцидент произошел 23 марта. Несовершеннолетний ребенок, находясь на территории Тосненского района Ленобласти, вышел на лед реки Тосна и провалился под его поверхность. В результате несчастного случая ребенок утонул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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