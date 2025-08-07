07 августа 2025

Переговоры Путина и Трампа состоятся на невыгодных условиях для Украины

Путин и Трамп встретятся на переговорах
Путин и Трамп встретятся на переговорах Фото:

Российская армия ведет успешное наступление на фронте в зоне спецоперации на Украине. Исходя из реалий на линии соприкосновения, украинская сторона оказывается в невыгодных условиях на переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорят военные эксперты — Виктор Литовкин и Владислав Шурыгин.

«Россия наступает не только в новых регионах, но также и в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Мы практически лишили Украину тыловых заводов, где они ремонтируют и модернизируют боевую технику», — передает газета «Известия» слова Литовкина. Эксперт Шурыгин добавляет, что Вооруженные силы Украины находятся в кризисе, поэтому у России выгодные позиции на переговорах.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение саммита Путина и Трампа, сейчас идет проработка деталей. Встреча может состояться уже на следующей неделе. Российский лидер не исключил, что она может пройти в ОАЭ.

