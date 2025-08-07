07 августа 2025

Прокуратура уличила пермский вуз в нарушении экологического законодательства

Прокуратура заставила вуз исправить нарушения в обращении с отходами
Прокуратура заставила вуз исправить нарушения в обращении с отходами

Пермский филиал университета водного транспорта нарушал экологическое законодательство — прокуратура выявила неправильное хранение опасных отходов и отсутствие необходимого учета. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. 

«Уральская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства в пермском филиале Волжского государственного университета водного транспорта имени М.П. Лазарева. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: отсутствие учета отходов, ненадлежащее хранение люминесцентных ламп без герметичной упаковки, а также отсутствие у руководства и сотрудников необходимого обучения в сфере экологии», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.

По результатам проверки прокуратура внесла представление директору филиала. Должностные лица привлечены к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ, включая нарушения в области обращения с отходами и несвоевременную постановку на экологический учет.

Учебное заведение отреагировало на требования надзорного органа: разработан план мероприятий по обращению с отходами, заключен договор на обучение сотрудников, а также приняты меры по устранению выявленных недостатков. Мониторинг ситуации со стороны прокуратуры продолжается.

Люминесцентные лампы являются ртутьсодержащими отходами и относятся к первому классу опасности. При разрушении или повреждении колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление.

