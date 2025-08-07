07 августа 2025

Госдеп отказался говорить о санкциях в привязке к срокам урегулирования СВО

В США Госдепартамент не стал подтверждать санкции против России, которые планировала ввести администрация президента Дональда Трампа. Госдеп отказался связывать обещанные санкции с окончанием СВО. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.

«Я не собираюсь спекулировать на этот счет», — передает РИА Новости слова Пиготт. Она дала понять журналистам на брифинге, что не будет увязывать санкции против РФ с вопросами перемирия на Украине.

Ранее Трамп рассказал, что установленный им срок для достижения договоренностей по урегулированию ситуации на Украине практически истек. Но он уточнил, что в данный момент между сторонами продолжаются интенсивные переговоры.

