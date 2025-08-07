07 августа 2025

Потолок обрушился в доме в центре Санкт-Петербурга. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потолок обрушился в доме на Невском
Потолок обрушился в доме на Невском Фото:

Обрушение перекрытий между этажами произошло в Санкт-Петербурге. Под завалами могут находиться люди. Потолок обрушился в доме на Невском проспекте — предварительно, между первым и вторым этажами. URA.RU запускает трансляцию. 

01:33 Следователи СК РФ по Санкт-Петербургу опрашивают жильцов дома и устанавливают все обстоятельства обрушения перекрытия в квартире, в результате которого погиб один из строителей.

01:16 Кадры с места происшествия опубликовала в своем официальном telegram-канале прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга.

01:07 По данным местных telegram-каналов, погибший — уроженец Псковской области.

01:04 Кадры обрушения потолка на Невском проспекте.

Около 20:30 в одной из квартир рухнули перекрытия между первым и вторым этажом
Около 20:30 в одной из квартир рухнули перекрытия между первым и вторым этажом
Фото:

00:58 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения межэтажного перекрытия в квартире на Невском проспекте. Следователи квалифицировали происшествие по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

00:51 Здание 1898 года постройки, не является аварийным. Об этом URA.RU узнали от местных жителей.

00:44  telegram-канал следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу обнародовал личности пострадавших. В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован.

00:43 В Санкт-Петербурге следователи озвучили официальную версию случившегося. Вечером 7 августа 2025 года произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте при проведении работ на втором этаже.

Здание не выдержало нагрузки во время строительных работ
Здание не выдержало нагрузки во время строительных работ
Фото:

00:40 Следователи работают на месте обрушения перекрытия в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где предварительно во время обрушения погиб мужчина.

00:38 Жильцы рассказали telegram-каналу «Фонтанка SPB Online», что им удалось добиться запрета на регистрационные действия со спорной квартирой. Собственники после скандала съехали. После этого в квартире снова начались строительные работы. И сейчас все закончилось обрушением.

00:36 Хозяйка одной из квартиры в обрушившемся доме на Невском раскрыла детали незаконной переделки. По ее словам, пять лет назад на втором этаже выкупили коммунальную квартиру, незаконно разделили ее на шесть студий и начали сдавать их посуточно. Все работы проводились без согласования.

00:34 Полицейские вывели из дома двоих молодых людей, предположительно — рабочих. Очевидцы сообщают, что кроме одного погибшего есть и пострадавший — он в реанимации.

00:33 По предварительным данным, в обрушившейся квартире на втором этаже рабочие проводили ремонт, площадь обрушения межэтажного перекрытия составила около 30 квадратных метров.

00:25 На месте происшествия находится около десятка машин экстренных служб. Также туда прибыл временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Романцов.

00:25 Под завалами мог оказаться как минимум один человек. Об этом сообщают местные жители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обрушение перекрытий между этажами произошло в Санкт-Петербурге. Под завалами могут находиться люди. Потолок обрушился в доме на Невском проспекте — предварительно, между первым и вторым этажами. URA.RU запускает трансляцию.  01:33 Следователи СК РФ по Санкт-Петербургу опрашивают жильцов дома и устанавливают все обстоятельства обрушения перекрытия в квартире, в результате которого погиб один из строителей. 01:16 Кадры с места происшествия опубликовала в своем официальном telegram-канале прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга. 01:07 По данным местных telegram-каналов, погибший — уроженец Псковской области. 01:04 Кадры обрушения потолка на Невском проспекте. 00:58 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения межэтажного перекрытия в квартире на Невском проспекте. Следователи квалифицировали происшествие по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. 00:51 Здание 1898 года постройки, не является аварийным. Об этом URA.RU узнали от местных жителей. 00:44   telegram-канал следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу обнародовал личности пострадавших. В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован. 00:43 В Санкт-Петербурге следователи озвучили официальную версию случившегося. Вечером 7 августа 2025 года произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте при проведении работ на втором этаже. 00:40 Следователи работают на месте обрушения перекрытия в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где предварительно во время обрушения погиб мужчина. 00:38 Жильцы рассказали telegram-каналу «Фонтанка SPB Online», что им удалось добиться запрета на регистрационные действия со спорной квартирой. Собственники после скандала съехали. После этого в квартире снова начались строительные работы. И сейчас все закончилось обрушением. 00:36 Хозяйка одной из квартиры в обрушившемся доме на Невском раскрыла детали незаконной переделки. По ее словам, пять лет назад на втором этаже выкупили коммунальную квартиру, незаконно разделили ее на шесть студий и начали сдавать их посуточно. Все работы проводились без согласования. 00:34 Полицейские вывели из дома двоих молодых людей, предположительно — рабочих. Очевидцы сообщают, что кроме одного погибшего есть и пострадавший — он в реанимации. 00:33 По предварительным данным, в обрушившейся квартире на втором этаже рабочие проводили ремонт, площадь обрушения межэтажного перекрытия составила около 30 квадратных метров. 00:25 На месте происшествия находится около десятка машин экстренных служб. Также туда прибыл временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Романцов. 00:25 Под завалами мог оказаться как минимум один человек. Об этом сообщают местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...