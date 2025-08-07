07 августа 2025

Торговый центр остался без света из-за пожара на екатеринбургском заводе

Загорелись кабели, ведущие к цеху холодного проката
Загорелись кабели, ведущие к цеху холодного проката

На Верх-Исетском металлургическом заводе в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщили URA.RU очевидцы, из-за этого ТРЦ «Карнавал» остался без света.

«Горели трансформаторы в коллекторе и кабели под высоким напряжением. „Карнавал“ поэтому без света», — сообщил собеседник агентства.

Площадь пожара составила 160 погонных метров. Обошлось без пострадавших. 

