Торговый центр остался без света из-за пожара на екатеринбургском заводе

Загорелись кабели, ведущие к цеху холодного проката
На Верх-Исетском металлургическом заводе в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщили URA.RU очевидцы, из-за этого ТРЦ «Карнавал» остался без света.
«Горели трансформаторы в коллекторе и кабели под высоким напряжением. „Карнавал“ поэтому без света», — сообщил собеседник агентства.
Площадь пожара составила 160 погонных метров. Обошлось без пострадавших.
