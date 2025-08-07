07 августа 2025

Следователи прибыли на место обрушения потолка в жилом доме Петербурга

Следователи выясняют причины и обстоятельства обрушения потолка в жилом доме в Санкт-Петербурге. Они уже работают на месте происшествия. Об этом рассказали представители следствия.

«Устанавливаются обстоятельства обрушения перекрытия в квартире одного из домов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Там по предварительным данным погиб мужчина», — сообщается в telegram-канале «Питерский следком».

Ранее в доме №103 на Невском проспекте произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами. Под завалами могут находиться люди.

