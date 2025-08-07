ТАСС: агент СБУ Кучер следил за генералом ВКС РФ при подготовке покушения

Агент Службы безопасности Украины Виктор Кучер осуществлял слежку за российским военным. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.
«Кучер осуществлял поиск открытых сведений о личности командующего, его служебном автомобиле и о возможном присутствии на благотворительном концерте... Затем Кучер 10 ноября 2023 года проследовал на авто к одному из мест вероятного нахождения командующего, где осуществлял визуальное наблюдение прилегающей территории и ее видеозапись», — говорится в материалах дела, слова приводит ТАСС.
Следствие установило, что свои действия Кучер согласовывал с кураторами Службы безопасности Украины и регулярно отчитывался им о каждом этапе подготовки. В декабре 2023 года объектом внимания обвиняемого стал благотворительный концерт «Здравствуй, страна героев!», который проходил в Государственном Кремлевском Дворце.
Сам Кучер вину не признал. Помимо срока заключения суд назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, защита намерена его обжаловать.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Новгородской области агента украинских спецслужб, который готовил теракт против ветерана специальной военной операции. Он самостоятельно вышел на связь с куратором через мессенджер Telegram и, следуя его указаниям, поджег два автомобиля, на которых имелась символика специальной военной операции. Кроме того, задержанный осуществлял сбор сведений о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона, а также проводил разведку объектов критической инфраструктуры.
