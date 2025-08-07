07 августа 2025

Трамп заявил, что введение санкций против России 8 августа не предопределено

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп попытался возложить ответственность за переговоры на Россию
Трамп попытался возложить ответственность за переговоры на Россию Фото:

Введение антироссийских санкций 8 августа не предопределено. Все будет зависеть от руководства России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это будет зависеть от него [президента России]. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о сохранении ультиматума в отношении России. Трансляцию вел Fox News. 

В беседе с прессой Дональд Трамп опроверг информацию о том, что требует обязательных контактов между руководством России и Украины в качестве предварительного условия для переговоров с Путиным. Он отметил, что не считает необходимым встречу между Путиным и Зеленским до возможных переговоров на высшем уровне между США и Россией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Введение антироссийских санкций 8 августа не предопределено. Все будет зависеть от руководства России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Это будет зависеть от него [президента России]. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о сохранении ультиматума в отношении России. Трансляцию вел Fox News.  В беседе с прессой Дональд Трамп опроверг информацию о том, что требует обязательных контактов между руководством России и Украины в качестве предварительного условия для переговоров с Путиным. Он отметил, что не считает необходимым встречу между Путиным и Зеленским до возможных переговоров на высшем уровне между США и Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...