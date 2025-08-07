Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом уклонялся от службы в армии, однако сегодня реализует жесткую систему мобилизации, не щадящую мужчин призывного возраста. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«Украинская пропаганда с начала СВО ведет войну с так называемыми „ухилянтами“ — людьми, которые уклоняются от военной службы и не хотят идти умирать за киевский режим. В то же время главный „ухилянт“ Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время [он] сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства [Петра] Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как „ухилянты“ угрожают обрушить фронт ВСУ», — рассказал собеседник ТАСС.
С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Украинские власти принимают комплексные меры, направленные на предотвращение уклонения мужчин призывного возраста от военной службы. В соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых запечатлены случаи принудительной мобилизации, а также конфликты между гражданами и представителями военкоматов в различных населенных пунктах страны. В условиях острой нехватки личного состава в вооруженных силах сотрудники военкоматов усилили проведение рейдов в общественных местах, зачастую применяя силу к задержанным. При этом фиксируются случаи открытого сопротивления со стороны военнообязанных, которые пытаются избежать призыва и вступают в противостояние с представителями военных комиссариатов.
