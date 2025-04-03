03 апреля 2025

Курганские мошенники обманули 18-летнего юношу на 280 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма потерь составила 280 тысяч рублей
Общая сумма потерь составила 280 тысяч рублей Фото:

В Кургане 18-летний молодой человек стал жертвой мошенников. Он потерял более 280 тысяч рублей. Аферисты использовали сложную схему, в том числе выманивание денег и драгоценностей под предлогом необходимости продления договора с мобильным оператором. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Псевдоспециалисты» убедили курганца в необходимости срочного продления договора обслуживания и «спасении» семейных сбережений. «Под видом „спасения“ средств злоумышленники убедили потерпевшего снять 50 тысяч рублей со своей банковской карты и перевести их на „специальный декларационный счет“. Также его уговорили заложить в ломбард ювелирные украшения матери — золотой браслет, две цепочки и три кольца общей стоимостью более 50 тысяч рублей», — сообщает ведомство. Общая сумма потерь составила 280 тысяч рублей.

Кроме того, молодой человек не успел перевести мошенникам более 300 тысяч рублей, которые взял в кредит, благодаря вмешательству своих родственников. По данной ситуации возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы за мошенничество.

В Курганской области участились случаи мошенничества, где аферисты используют сложные схемы обмана, выдавая себя за сотрудников госструктур. В одном из недавних случаев жертва потеряла два миллиона рублей, доверившись мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ.

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В Кургане 18-летний молодой человек стал жертвой мошенников. Он потерял более 280 тысяч рублей. Аферисты использовали сложную схему, в том числе выманивание денег и драгоценностей под предлогом необходимости продления договора с мобильным оператором. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Псевдоспециалисты» убедили курганца в необходимости срочного продления договора обслуживания и «спасении» семейных сбережений. «Под видом „спасения“ средств злоумышленники убедили потерпевшего снять 50 тысяч рублей со своей банковской карты и перевести их на „специальный декларационный счет“. Также его уговорили заложить в ломбард ювелирные украшения матери — золотой браслет, две цепочки и три кольца общей стоимостью более 50 тысяч рублей», — сообщает ведомство. Общая сумма потерь составила 280 тысяч рублей. Кроме того, молодой человек не успел перевести мошенникам более 300 тысяч рублей, которые взял в кредит, благодаря вмешательству своих родственников. По данной ситуации возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы за мошенничество. В Курганской области участились случаи мошенничества, где аферисты используют сложные схемы обмана, выдавая себя за сотрудников госструктур. В одном из недавних случаев жертва потеряла два миллиона рублей, доверившись мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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