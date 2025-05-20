Минобороны через суд требует 2,6 миллиарда с завода «Вымпел»

Арбитражный суд Москвы получил иск от Минобороны РФ к ПАО «Судостроительный завод „Вымпел“ на сумму 2,69 млрд рублей. Об этом сообщается в исковом заявлении.
«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО „Судостроительный завод „Вымпел“ составляет 2 млрд 690 млн 774 тысячи 271 рублей“, — передает ТАСС данные из иска. Точные причины финансовых претензий военного ведомства пока не раскрываются.
Завод «Вымпел» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации и специализируется на строительстве военных и гражданских судов. Предприятие выпускает ракетные катера, патрульные суда нового поколения, а также специализированные суда весом до 2 200 тонн. Производственные мощности позволяют работать со стальными и алюминиево-магниевыми сплавами.
Ранее Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы серию исков к АО «Военторг» на общую сумму 3,7 млн рублей. С 5 мая ведомство направило в суд девять новых заявлений о взыскании средств. Общая сумма требований по всем искам составляет 3 741 215 рублей, сообщает RT.
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