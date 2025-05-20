Трамп сделал Путину комплимент после телефонного звонка

Президент США назвал Путина приятным джентльменом
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Разговор Трампа и Путина длился более двух часов
Разговор Трампа и Путина длился более двух часов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Дональд Трамп охарактеризовал Владимира Путина как «приятного джентльмена». Это произошло после их телефонного разговора.

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин», — передает слова Трампа The Independent. Американский лидер отметил, что беседа была продуктивной и стороны достигли прогресса.

Телефонный разговор глав двух государств длился более двух часов. Основной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.

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Дональд Трамп охарактеризовал Владимира Путина как «приятного джентльмена». Это произошло после их телефонного разговора. «Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин», — передает слова Трампа The Independent. Американский лидер отметил, что беседа была продуктивной и стороны достигли прогресса. Телефонный разговор глав двух государств длился более двух часов. Основной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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