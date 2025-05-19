19 мая 2025

The Times: теперь США вряд ли введут санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Введение новых жестких санкций США против России становится все менее вероятным
Введение новых жестких санкций США против России становится все менее вероятным Фото:

Введение новых жестких санкций США против России становится все менее вероятным. Вашингтон смягчает риторику и демонстрирует заинтересованность в диалоге с Москвой. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Новые санкции против России теперь выглядят менее вероятными, чем когда-либо. Вместо того чтобы наказывать Москву „зубодробительными“ ограничениями, на которые надеялись некоторые, [Дональд] Трамп назвал звонок „превосходным“ и подчеркнул, что у России есть „огромная возможность“ для ведения бизнеса с США, если конфликт завершится», — пишет The Times. Издание отмечает, что американский президент предложил вывести США из роли посредника в переговорах, отметив, что вести их должны непосредственно две стороны, а посредником может выступить папа римский. 

Ранее телеканал RT сообщал, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели более двух часов телефонных переговоров. Путин назвал разговор откровенным и содержательным, отметив готовность Москвы работать с Киевом над меморандумом по урегулированию конфликта. Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня скоро начнутся и охарактеризовал беседу с Путиным как очень успешную.

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Введение новых жестких санкций США против России становится все менее вероятным. Вашингтон смягчает риторику и демонстрирует заинтересованность в диалоге с Москвой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Новые санкции против России теперь выглядят менее вероятными, чем когда-либо. Вместо того чтобы наказывать Москву „зубодробительными“ ограничениями, на которые надеялись некоторые, [Дональд] Трамп назвал звонок „превосходным“ и подчеркнул, что у России есть „огромная возможность“ для ведения бизнеса с США, если конфликт завершится», — пишет The Times. Издание отмечает, что американский президент предложил вывести США из роли посредника в переговорах, отметив, что вести их должны непосредственно две стороны, а посредником может выступить папа римский.  Ранее телеканал RT сообщал, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели более двух часов телефонных переговоров. Путин назвал разговор откровенным и содержательным, отметив готовность Москвы работать с Киевом над меморандумом по урегулированию конфликта. Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня скоро начнутся и охарактеризовал беседу с Путиным как очень успешную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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