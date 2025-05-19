The Times: теперь США вряд ли введут санкции против России

Введение новых жестких санкций США против России становится все менее вероятным. Вашингтон смягчает риторику и демонстрирует заинтересованность в диалоге с Москвой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Новые санкции против России теперь выглядят менее вероятными, чем когда-либо. Вместо того чтобы наказывать Москву „зубодробительными“ ограничениями, на которые надеялись некоторые, [Дональд] Трамп назвал звонок „превосходным“ и подчеркнул, что у России есть „огромная возможность“ для ведения бизнеса с США, если конфликт завершится», — пишет The Times. Издание отмечает, что американский президент предложил вывести США из роли посредника в переговорах, отметив, что вести их должны непосредственно две стороны, а посредником может выступить папа римский.
Ранее телеканал RT сообщал, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели более двух часов телефонных переговоров. Путин назвал разговор откровенным и содержательным, отметив готовность Москвы работать с Киевом над меморандумом по урегулированию конфликта. Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня скоро начнутся и охарактеризовал беседу с Путиным как очень успешную.
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