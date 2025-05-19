Зеленский поручил создать постоянную группу для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать постоянную переговорную группу для диалога с Россией. Об этом президент сообщил по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, возглавлявшим украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
«Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу», — написал Зеленский в своем telegram-канале после обсуждения. Совещание, посвященное дипломатическим шагам по завершению войны и установлению реального мира, Владимир Зеленский провел с ключевыми членами правительства и представителями дипломатического корпуса.
Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о работе украинской делегации на переговорах с Россией, прошедших 15–16 мая в Турции. В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. Сейчас украинская сторона прорабатывает детали реализации этого соглашения. Предложение Украины, согласованное с международными партнерами, предусматривает прекращение огня на 30 дней с возможностью продления.
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