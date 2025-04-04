В Целинном округе Курганской области семьям трех погибших бойцов вручили государственные награды — ордена Мужества. Об этом сообщает глава округа Петр Скоробогатов.
«Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу. К сожалению, иногда это бывает посмертно. И награду за сына получают родители. Как ни старайся, в такие моменты сложно подобрать нужные слова. Понимаю, что никакие награды несоизмеримы с потерей родного человека», — написал Скоробогатов на своей странице во «ВКонтакте».
Указом Президента РФ орденом Мужества посмертно награждены Роман Викторович Аленичев, Блинов Сергей Владимирович, Олейник Николай Александрович. Глава округа выразил родителям погибших бойцов благодарность за воспитание достойных мужчин. «Мы перед вами в неоплатном долгу. Помните, что мы всегда рядом, готовы помочь и поддержать в любую минуту. Низкий вам поклон, а вашим сыновьям — вечная слава», — сказал он.
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