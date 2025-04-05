Охрана в «Крокусе» не была вооружена во время нападения террористов

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Охранники «Крокуса» не были обязаны носить оружие по закону
Охранники «Крокуса» не были обязаны носить оружие по закону Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Во время теракта в концертном зале «Крокус» в Подмосковье сотрудники охраны не были вооружены, так как закон не требует ношения огнестрельного оружия охранниками на таких объектах. Это подтвердил представитель концертной площадки в суде, где рассматривается иск пострадавшего от теракта.

«Никакой закон о террористической защищенности объекта не подразумевает использование охраной огнестрельного оружия», — сказал представитель компании «Крокус интернэшнл» в суде, его слова передает ТАСС. Он добавил, что охранная организация действовала в соответствии с законом.

Представитель истца Владимир Трофимов подчеркнул, что, хотя частные охранники могли бы иметь огнестрельное оружие, это требует сложной процедуры лицензирования. В случае с «Крокусом» охранники не были вооружены, что, по мнению истца, могло повлиять на исход ситуации. Судебное заседание отложено до конца апреля, где будет решаться вопрос о компенсации морального вреда истцу.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате действий террористов погибли 143 человека, почти две сотни пострадали.

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Во время теракта в концертном зале «Крокус» в Подмосковье сотрудники охраны не были вооружены, так как закон не требует ношения огнестрельного оружия охранниками на таких объектах. Это подтвердил представитель концертной площадки в суде, где рассматривается иск пострадавшего от теракта. «Никакой закон о террористической защищенности объекта не подразумевает использование охраной огнестрельного оружия», — сказал представитель компании «Крокус интернэшнл» в суде, его слова передает ТАСС. Он добавил, что охранная организация действовала в соответствии с законом. Представитель истца Владимир Трофимов подчеркнул, что, хотя частные охранники могли бы иметь огнестрельное оружие, это требует сложной процедуры лицензирования. В случае с «Крокусом» охранники не были вооружены, что, по мнению истца, могло повлиять на исход ситуации. Судебное заседание отложено до конца апреля, где будет решаться вопрос о компенсации морального вреда истцу. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате действий террористов погибли 143 человека, почти две сотни пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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