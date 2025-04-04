В курганском супермаркете нашли гнилую колбасу с повреждённой упаковкой (архивное фото)
В магазине «Метрополис», расположенном в 3-м микрорайоне Заозерного района Кургана, покупатели обнаружили гнилую колбасу с нарушенной оболочкой. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «Курганистан».
«3-й микрорайон. „Метрополис“. Колбаса испорчена — оболочка повреждена», — написал один из подписчиков канала.
На колбасе видно нарушение целостности упаковки
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском магазине «Метрополис» на Бурова-Петрова, 98д обнаружены просроченные чипсы и сельдь. Покупательница Елена Каприз сообщила об этом в телеграм-канале «Курганистан», отметив, что кассир объяснила продажу просрочки распродажей.
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