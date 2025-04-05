На кадрах очевидцев отчетливо слышен взрыв
В Ноябрьске (ЯНАО) в одном из дворов на улице Мира произошел пожар. На размещенных в соцсетях видео, отчетливо слышен взрыв.
«Пожар на проспекте Мира, 32», — сообщает telegram-канал «NSK». На видео прозвучал взрыв. Возгорание произошло в ночь с 5 на 6 апреля.
Со слов очевидцев, горит мусорный контейнер. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС округа. Ответ ожидается.
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