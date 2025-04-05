05 апреля 2025
04 апреля 2025

В ЯНАО во дворе жилого дома произошел пожар, слышен взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На кадрах очевидцев отчетливо слышен взрыв
На кадрах очевидцев отчетливо слышен взрыв Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в одном из дворов на улице Мира произошел пожар. На размещенных в соцсетях видео, отчетливо слышен взрыв.

«Пожар на проспекте Мира, 32», — сообщает telegram-канал «NSK». На видео прозвучал взрыв. Возгорание произошло в ночь с 5 на 6 апреля.

Со слов очевидцев, горит мусорный контейнер. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС округа. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в одном из дворов на улице Мира произошел пожар. На размещенных в соцсетях видео, отчетливо слышен взрыв. «Пожар на проспекте Мира, 32», — сообщает telegram-канал «NSK». На видео прозвучал взрыв. Возгорание произошло в ночь с 5 на 6 апреля. Со слов очевидцев, горит мусорный контейнер. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС округа. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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