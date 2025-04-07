В Тюмени сдвинулись сроки открытия Дворца спорта

В Тюмени Дворец спорта пообещали открыть к концу 2025 года
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Реконструкция Дворца началась в мае 2024-го
Реконструкция Дворца началась в мае 2024-го Фото:

В Тюмени перенесли сроки открытия Дворца спорта «Рубин» — капитальный ремонт здания планировали закончить в декабре 2024 года, однако сроки окончания работ перенесли на декабрь 2025-го. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

«В соответствии с договором на выполнение работ по капитальному ремонту тюменского Дворца спорта „Рубин“ плановый срок окончания работ — декабрь 2025 года», — сообщили в департаменте. Реконструкция началась в мае 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что на капитальный ремонт здания выделили 660 миллионов рублей. Работы планировали завершить в 2024-ом.

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В Тюмени перенесли сроки открытия Дворца спорта «Рубин» — капитальный ремонт здания планировали закончить в декабре 2024 года, однако сроки окончания работ перенесли на декабрь 2025-го. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта. «В соответствии с договором на выполнение работ по капитальному ремонту тюменского Дворца спорта „Рубин“ плановый срок окончания работ — декабрь 2025 года», — сообщили в департаменте. Реконструкция началась в мае 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на капитальный ремонт здания выделили 660 миллионов рублей. Работы планировали завершить в 2024-ом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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