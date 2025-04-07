В Тюмени сдвинулись сроки открытия Дворца спорта

В Тюмени перенесли сроки открытия Дворца спорта «Рубин» — капитальный ремонт здания планировали закончить в декабре 2024 года, однако сроки окончания работ перенесли на декабрь 2025-го. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.
«В соответствии с договором на выполнение работ по капитальному ремонту тюменского Дворца спорта „Рубин“ плановый срок окончания работ — декабрь 2025 года», — сообщили в департаменте. Реконструкция началась в мае 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что на капитальный ремонт здания выделили 660 миллионов рублей. Работы планировали завершить в 2024-ом.
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