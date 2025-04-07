В Тюменской области хотят наказать владельцев «Светофора»

Тюменское региональное управление Роспотребнадзора требует наказать компанию «Торгсервис 72», которой принадлежит сеть магазинов «Светофор». Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Арбитражный суд принял иск от Роспотребнадзора в адрес ритейлера. Суть претензий — в нарушениях требований безопасности пищевой продукции в точках в Тюмени и Голышманово», — говорится в сообщении.
Отмечается, что иск уже принят к производству. Ранее сообщалось, что в Тюменской области начали закрывать магазины сети «Светофор» — Роспотребнадзор обнаружил в них больше тысячи нарушений. Позже магазины вновь начали открываться.
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