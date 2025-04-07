07 апреля 2025

В Тюменской области хотят наказать владельцев «Светофора»

Тюменский Роспотребнадзор подал иск против владельцев сети «Светофор»
© Служба новостей «URA.RU»
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В торговой сети обнаружены нарушения правил пищевой безопасности
В торговой сети обнаружены нарушения правил пищевой безопасности Фото:

Тюменское региональное управление Роспотребнадзора требует наказать компанию «Торгсервис 72», которой принадлежит сеть магазинов «Светофор». Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Арбитражный суд принял иск от Роспотребнадзора в адрес ритейлера. Суть претензий — в нарушениях требований безопасности пищевой продукции в точках в Тюмени и Голышманово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иск уже принят к производству. Ранее сообщалось, что в Тюменской области начали закрывать магазины сети «Светофор» — Роспотребнадзор обнаружил в них больше тысячи нарушений. Позже магазины вновь начали открываться

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Тюменское региональное управление Роспотребнадзора требует наказать компанию «Торгсервис 72», которой принадлежит сеть магазинов «Светофор». Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Арбитражный суд принял иск от Роспотребнадзора в адрес ритейлера. Суть претензий — в нарушениях требований безопасности пищевой продукции в точках в Тюмени и Голышманово», — говорится в сообщении. Отмечается, что иск уже принят к производству. Ранее сообщалось, что в Тюменской области начали закрывать магазины сети «Светофор» — Роспотребнадзор обнаружил в них больше тысячи нарушений. Позже магазины вновь начали открываться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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