Тюменец пополнил списки террористов и экстремистов

В федеральный список террористов и экстремистов включен житель Тюменской области
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Причины внесения Тюменца в реестр не оглашаются
Причины внесения Тюменца в реестр не оглашаются Фото:

Житель Тюменской области включен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает telegram-бот, который отслеживает изменения на сайте Росфинмониторинга.

«Добавление в список террористов и экстремистов от 8 августа. Добавлен Панков Дмитрий Викторович* 1990 года рождения, Тюменская область», — сообщает бот.

Сведения о Панкове* также содержатся в соответствующем разделе на сайте Росфинмониторинга. Данных о причинах его внесения в реестр нет.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Житель Тюменской области включен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает telegram-бот, который отслеживает изменения на сайте Росфинмониторинга. «Добавление в список террористов и экстремистов от 8 августа. Добавлен Панков Дмитрий Викторович* 1990 года рождения, Тюменская область», — сообщает бот. Сведения о Панкове* также содержатся в соответствующем разделе на сайте Росфинмониторинга. Данных о причинах его внесения в реестр нет. *внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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