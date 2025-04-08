Тюменец пополнил списки террористов и экстремистов

Причины внесения Тюменца в реестр не оглашаются
Житель Тюменской области включен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает telegram-бот, который отслеживает изменения на сайте Росфинмониторинга.
«Добавление в список террористов и экстремистов от 8 августа. Добавлен Панков Дмитрий Викторович* 1990 года рождения, Тюменская область», — сообщает бот.
Сведения о Панкове* также содержатся в соответствующем разделе на сайте Росфинмониторинга. Данных о причинах его внесения в реестр нет.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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