Тюменским таксистам урезали премии

В Тюмени водители агрегатора «Яндекс. Go» массово жалуются на то, что агрегатор снизил размер бонусов за выполнение индивидуальных планов по количеству выполненных заказов. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.
«Многие водители стали жаловаться, что им выставляют индивидуальные цели в 140 — 150 поездок за неделю и обещают заплатить за выполнение плана 3 500 рублей. Хотя раньше суммы бонусов были в два раза больше», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
На уменьшение премий также пожаловались пользователи паблика «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости и т.д.» соцсети «ВКонтакте». Один из водителей сообщил, что за выполнение еженедельного плана в 179 поездок агрегатор пообещал ему выплатить бонус в размере 3 600 рублей. В комментариях к записи таксисты выразили резкое недовольство размером премий.
В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что стоимость поездок на такси в Тюмени за год подорожала, в среднем, на 12%. По прогнозам экспертов, цены на частные городские пассажироперевозки будут расти и дальше.
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