В курганской облдуме обсудили, почему санавиация не выполнила план по эвакуации пациентов

Курганский департамент здравоохранения на заседании комитета областной думы отчитался за проект по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, показатели которого не были выполнены в 2024 году. На реализацию было выделено 70 миллионов рублей, однако запланированных медицинских эвакуаций с использованием санавиации не случилось. Об этом передал корреспондент URA.RU с заседания по социальной политики.
«По плану это 228 пациентов, по факту — 185 пациентов. И состоялся 191 вылет санитарной авиации. <...>Причина не выполнения — это отказы от заявок на медицинскую эвакуацию со стороны авиационной компании», — передает слова представителя департамента здравоохранения корреспондент URA.RU.
Неудача в достижении цели связана с отказами авиационной компании принимать заявки на медицинскую эвакуацию. Эта проблема привела к тому, что число реализованных вылетов составило всего 191, что значительно ниже необходимого уровня для выполнения поставленных задач.
Как сообщил представитель департамента здравоохранения, вопрос был тщательно проработан. Для получения экспертной оценки обстоятельств, были направлены официальные запросы в Министерство здравоохранения и Управление Росавиации по Уральскому федеральному округу. «В ответе было указано, что это ответственность командира воздушного судна и именно он несет полномочия по одобрению и неодобрению вылета», — уточнили на заседании.
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