Ямальские спасатели десантировались в Салехарде

В Салехарде прошли учения Ямалспаса. Специалисты провели тренировочные спуски с вертолета и отработали навыки беспарашютного десантирования для оперативного реагирования в труднодоступной местности, сообщает пресс-служба правительства округа.
«Тренировка по десантированию — это не просто отработка навыков, это подготовка к реальным условиям, когда посадка вертолета невозможна. Именно от нашей слаженности зависит, как быстро мы сможем оказать помощь пострадавшим,» — приводит слова летнаба Салехардского ПСО Руслана Масагутова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Тренировки включают два этапа: наземную подготовку на 10-метровой вышке и беспарашютное десантирование с высот от 10 до 40 метров. Перед учениями проводится тщательная проверка оборудования и экипировки. На борту вертолета летчик-наблюдатель согласовывает команды с командиром экипажа и закрепляет средства страховки. Тренировки помогают спасателям довести действия до автоматизма. В ближайшие недели аналогичные учения пройдут в других поисково-спасательных отрядах региона, участие в них примут более 100 человек.
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