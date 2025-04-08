08 апреля 2025

Ямальские спасатели десантировались в Салехарде

«Ямалспас» провел тренировки по десантированию с вертолетов в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалспас проводит учения
Ямалспас проводит учения Фото:

В Салехарде прошли учения Ямалспаса. Специалисты провели тренировочные спуски с вертолета и отработали навыки беспарашютного десантирования для оперативного реагирования в труднодоступной местности, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Тренировка по десантированию — это не просто отработка навыков, это подготовка к реальным условиям, когда посадка вертолета невозможна. Именно от нашей слаженности зависит, как быстро мы сможем оказать помощь пострадавшим,» — приводит слова летнаба Салехардского ПСО Руслана Масагутова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Тренировки включают два этапа: наземную подготовку на 10-метровой вышке и беспарашютное десантирование с высот от 10 до 40 метров. Перед учениями проводится тщательная проверка оборудования и экипировки. На борту вертолета летчик-наблюдатель согласовывает команды с командиром экипажа и закрепляет средства страховки. Тренировки помогают спасателям довести действия до автоматизма. В ближайшие недели аналогичные учения пройдут в других поисково-спасательных отрядах региона, участие в них примут более 100 человек.

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В Салехарде прошли учения Ямалспаса. Специалисты провели тренировочные спуски с вертолета и отработали навыки беспарашютного десантирования для оперативного реагирования в труднодоступной местности, сообщает пресс-служба правительства округа. «Тренировка по десантированию — это не просто отработка навыков, это подготовка к реальным условиям, когда посадка вертолета невозможна. Именно от нашей слаженности зависит, как быстро мы сможем оказать помощь пострадавшим,» — приводит слова летнаба Салехардского ПСО Руслана Масагутова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Тренировки включают два этапа: наземную подготовку на 10-метровой вышке и беспарашютное десантирование с высот от 10 до 40 метров. Перед учениями проводится тщательная проверка оборудования и экипировки. На борту вертолета летчик-наблюдатель согласовывает команды с командиром экипажа и закрепляет средства страховки. Тренировки помогают спасателям довести действия до автоматизма. В ближайшие недели аналогичные учения пройдут в других поисково-спасательных отрядах региона, участие в них примут более 100 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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