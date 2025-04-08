Стало известно, когда в Тюмени отремонтируют проблемный участок переезда в районе НПЗ

Участок дороги Старого Тобольского тракта в районе Антипинского НПЗ в Тюмени, где постоянно образовывались крупные пробки, отремонтируют уже в начале мая этого года. Такой информацией поделился глава города Максим Афанасьев.
«Антипинский НПЗ уже приступил к решению проблемы. Начаты подготовительные работы по организации объезда, а также ведется работа над заключением договора с подрядной организацией. Ремонт планируется провести в начале мая», — отметил мэр Тюмени.
Ранее в мэрии заявили, что планируют не только провести ямочный ремонт участков дороги, но и расширить Старый Тобольский тракт до четырех полос. Работы назначены на Весенне-летний период.
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