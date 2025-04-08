08 апреля 2025

Стало известно, когда в Тюмени отремонтируют проблемный участок переезда в районе НПЗ

Проблемный участок в районе Антипинского НПЗ в Тюмени отремонтируют в мае 2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за проблемного участка в этом районе образовывались крупные пробки
Из-за проблемного участка в этом районе образовывались крупные пробки Фото:

Участок дороги Старого Тобольского тракта в районе Антипинского НПЗ в Тюмени, где постоянно образовывались крупные пробки, отремонтируют уже в начале мая этого года. Такой информацией поделился глава города Максим Афанасьев.

«Антипинский НПЗ уже приступил к решению проблемы. Начаты подготовительные работы по организации объезда, а также ведется работа над заключением договора с подрядной организацией. Ремонт планируется провести в начале мая», — отметил мэр Тюмени.

Ранее в мэрии заявили, что планируют не только провести ямочный ремонт участков дороги, но и расширить Старый Тобольский тракт до четырех полос. Работы назначены на Весенне-летний период.

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Участок дороги Старого Тобольского тракта в районе Антипинского НПЗ в Тюмени, где постоянно образовывались крупные пробки, отремонтируют уже в начале мая этого года. Такой информацией поделился глава города Максим Афанасьев. «Антипинский НПЗ уже приступил к решению проблемы. Начаты подготовительные работы по организации объезда, а также ведется работа над заключением договора с подрядной организацией. Ремонт планируется провести в начале мая», — отметил мэр Тюмени. Ранее в мэрии заявили, что планируют не только провести ямочный ремонт участков дороги, но и расширить Старый Тобольский тракт до четырех полос. Работы назначены на Весенне-летний период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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