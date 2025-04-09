В Тюменской области количество ландшафтных пожаров выросло в несколько раз

С начала 2025 года в Тюменской области произошел 21 ландшафтный пожар. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. Там уточнили, что годом ранее за аналогичный период зарегистрировано шесть таких пожаров.
«Всего в регионе произошел 21 ландшафтный пожар на общей площади 68,83 гектара. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано шесть ландшафтных пожаров на площади 0,23 гектара», — сообщает областное управление МЧС.
С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Под угрозой штрафов в регионе запрещено разводить открытый огонь, сжигать порубочные остатки, пользоваться пиротехникой, выжигать траву и т.д. Несмотря на это, только 9 апреля за нарушение требований противопожарного режима были наказаны шесть жителей региона.
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