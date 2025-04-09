09 апреля 2025

В Тюменской области количество ландшафтных пожаров выросло в несколько раз

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С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим (архивное фото)
С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим (архивное фото) Фото:

С начала 2025 года в Тюменской области произошел 21 ландшафтный пожар. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. Там уточнили, что годом ранее за аналогичный период зарегистрировано шесть таких пожаров.

«Всего в регионе произошел 21 ландшафтный пожар на общей площади 68,83 гектара. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано шесть ландшафтных пожаров на площади 0,23 гектара», — сообщает областное управление МЧС.

С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Под угрозой штрафов в регионе запрещено разводить открытый огонь, сжигать порубочные остатки, пользоваться пиротехникой, выжигать траву и т.д. Несмотря на это, только 9 апреля за нарушение требований противопожарного режима были наказаны шесть жителей региона. 

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С начала 2025 года в Тюменской области произошел 21 ландшафтный пожар. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. Там уточнили, что годом ранее за аналогичный период зарегистрировано шесть таких пожаров. «Всего в регионе произошел 21 ландшафтный пожар на общей площади 68,83 гектара. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано шесть ландшафтных пожаров на площади 0,23 гектара», — сообщает областное управление МЧС. С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Под угрозой штрафов в регионе запрещено разводить открытый огонь, сжигать порубочные остатки, пользоваться пиротехникой, выжигать траву и т.д. Несмотря на это, только 9 апреля за нарушение требований противопожарного режима были наказаны шесть жителей региона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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