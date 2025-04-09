В Тюмени сотрудники МЧС потушили пожар, который возник в одном из заведений общепита на ул. Республики, 42. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ведомства. Огонь был локализован на площади пяти квадратных метров.
«Сегодня около часа дня поступило сообщение о задымлении на объекте общественного питания, расположенного на улице Республики, 42 в городе Тюмени. Прибывшие на место сотрудники МЧС России провели разведку, в результате которой обнаружили возгорание на первом этаже в складском помещении», — указано в сообщении МЧС России по Тюменской области.
Там уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются специалистами.
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