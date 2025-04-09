09 апреля 2025

В центре Тюмени загорелся ресторан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар был оперативно ликвидирован
Пожар был оперативно ликвидирован Фото:

В Тюмени сотрудники МЧС потушили пожар, который возник в одном из заведений общепита на ул. Республики, 42. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ведомства. Огонь был локализован на площади пяти квадратных метров.

«Сегодня около часа дня поступило сообщение о задымлении на объекте общественного питания, расположенного на улице Республики, 42 в городе Тюмени. Прибывшие на место сотрудники МЧС России провели разведку, в результате которой обнаружили возгорание на первом этаже в складском помещении», — указано в сообщении МЧС России по Тюменской области.

Там уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются специалистами.

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В Тюмени сотрудники МЧС потушили пожар, который возник в одном из заведений общепита на ул. Республики, 42. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ведомства. Огонь был локализован на площади пяти квадратных метров. «Сегодня около часа дня поступило сообщение о задымлении на объекте общественного питания, расположенного на улице Республики, 42 в городе Тюмени. Прибывшие на место сотрудники МЧС России провели разведку, в результате которой обнаружили возгорание на первом этаже в складском помещении», — указано в сообщении МЧС России по Тюменской области. Там уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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