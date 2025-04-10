Активная позиция жителей: губернатор Шумков рассказал, как навести порядок в управлении домами

Губернатор Шумков предупредил жителей о контроле над многоквартирными домами
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Шумков неоднократно акцентировал внимание на активном участии граждан в улучшении условий их проживания
Губернатор Шумков неоднократно акцентировал внимание на активном участии граждан в улучшении условий их проживания Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как навести порядок в управлении многоквартирными домами. В регулировании отношений между жителями домов и управляющими компаниями или ТСЖ необходимо принимать более активное участие. Об этом сообщает губернатор в своем tg-канале.

«Вопросы, которые нужно уточнять среди прочих, — это и штат управляющей организации и ТСЖ, и расходы на его содержание, чтобы было как можно больше тех, кто работает руками, и поменьше управленцев и посредников в их штате», — пояснил Шумков. Он также подчеркнул важность контроля за распределением финансирования внутри управляющих структур для предотвращения неэффективного использования средств жильцов.

Также Шумков посоветовал жителям: «Уточняйте, нет ли там „мертвых душ“, которые числятся в том числе и дворниками и рабочими, но по факту не работают». Помимо активного участия в собраниях, жителям рекомендуется регулярно задавать вопросы касательно качества содержания и ремонта жилого фонда. 

Губернатор Курганской области Вадим Шумков неоднократно акцентировал внимание на активном участии граждан в улучшении условий их проживания. Ранее он призывал жителей региона к уборке территорий после зимы, подчеркивая важность поддержания чистоты в непосредственном окружении. Теперь же внимание губернатора сосредоточено на прозрачности и эффективности управления многоквартирными домами, что также является частью общего стремления к порядку и ответственности.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как навести порядок в управлении многоквартирными домами. В регулировании отношений между жителями домов и управляющими компаниями или ТСЖ необходимо принимать более активное участие. Об этом сообщает губернатор в своем tg-канале. «Вопросы, которые нужно уточнять среди прочих, — это и штат управляющей организации и ТСЖ, и расходы на его содержание, чтобы было как можно больше тех, кто работает руками, и поменьше управленцев и посредников в их штате», — пояснил Шумков. Он также подчеркнул важность контроля за распределением финансирования внутри управляющих структур для предотвращения неэффективного использования средств жильцов. Также Шумков посоветовал жителям: «Уточняйте, нет ли там „мертвых душ“, которые числятся в том числе и дворниками и рабочими, но по факту не работают». Помимо активного участия в собраниях, жителям рекомендуется регулярно задавать вопросы касательно качества содержания и ремонта жилого фонда.  Губернатор Курганской области Вадим Шумков неоднократно акцентировал внимание на активном участии граждан в улучшении условий их проживания. Ранее он призывал жителей региона к уборке территорий после зимы, подчеркивая важность поддержания чистоты в непосредственном окружении. Теперь же внимание губернатора сосредоточено на прозрачности и эффективности управления многоквартирными домами, что также является частью общего стремления к порядку и ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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