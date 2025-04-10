Временно исполняющий обязанности главы Притобольного округа (Курганская область) Павел Санкин экстренно собрал чиновников из-за сноса аварийного жилья. Это та сфера, с которой у его предшественников были проблемы. По этой причине, в руководстве округом началась текучка.
«Планируется, что к 14 апреля 2025 года в Притобольном округе будет осуществлен снос 11 заброшенных домов. Ликвидация заброшенных домов позволяет не только привести в порядок территорию округа, но и предотвращает очаги возникновения возможных пожаров», — указано в посте telegram-канала «Притобольный муниципальный округ».
На заседании присутствовали государственный инспектор ГИМС Половинского инспекторского участка. Также на собрании были руководители территориальных отделов округа.
Притобольный округ является проблемным. Основная проблема в текучке кадров на должности главы муниципалитета. За последние годы сменилось несколько глав: Сергей Спирин, Дмитрий Лесовой, Лариса Злыднева, Дмитрий Спиридонов, врио Василий Ильин. Недавно с поста ушел Фарит Ахметов. Он руководил округом в течение трех месяцев. Среди основных претензий к его работе были подготовка округа к ЧП и снос аварийных домов.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области новый временно исполняющий полномочия главы Притобольного муниципального округа Павел Санкин выступил с важным обращением перед жителями. Чиновник попросил быть осторожными в период жаркой погоды, чтобы не допустить пожаров.
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