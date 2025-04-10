Новый руководитель курганского округа начал решать проблемы, из-за которых предшественники лишились постов

В курганском округе начали решать проблемы, из-за которых ушли прошлые главы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновники собрали заседание из-за снова заброшенных домов
Чиновники собрали заседание из-за снова заброшенных домов Фото:

Временно исполняющий обязанности главы Притобольного округа (Курганская область) Павел Санкин экстренно собрал чиновников из-за сноса аварийного жилья. Это та сфера, с которой у его предшественников были проблемы. По этой причине, в руководстве округом началась текучка. 

«Планируется, что к 14 апреля 2025 года в Притобольном округе будет осуществлен снос 11 заброшенных домов. Ликвидация заброшенных домов позволяет не только привести в порядок территорию округа, но и предотвращает очаги возникновения возможных пожаров», — указано в посте telegram-канала «Притобольный муниципальный округ». 

На заседании присутствовали государственный инспектор ГИМС Половинского инспекторского участка. Также на собрании были руководители территориальных отделов округа.

Притобольный округ является проблемным. Основная проблема в текучке кадров на должности главы муниципалитета. За последние годы сменилось несколько глав: Сергей Спирин, Дмитрий Лесовой, Лариса Злыднева, Дмитрий Спиридонов, врио Василий Ильин. Недавно с поста ушел Фарит Ахметов. Он руководил округом в течение трех месяцев. Среди основных претензий к его работе были подготовка округа к ЧП и снос аварийных домов. 

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области новый временно исполняющий полномочия главы Притобольного муниципального округа Павел Санкин выступил с важным обращением перед жителями. Чиновник попросил быть осторожными в период жаркой погоды, чтобы не допустить пожаров.

Новый глава Притобольного округа Санкин провел заседание КЧС
Новый глава Притобольного округа Санкин провел заседание КЧС
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временно исполняющий обязанности главы Притобольного округа (Курганская область) Павел Санкин экстренно собрал чиновников из-за сноса аварийного жилья. Это та сфера, с которой у его предшественников были проблемы. По этой причине, в руководстве округом началась текучка.  «Планируется, что к 14 апреля 2025 года в Притобольном округе будет осуществлен снос 11 заброшенных домов. Ликвидация заброшенных домов позволяет не только привести в порядок территорию округа, но и предотвращает очаги возникновения возможных пожаров», — указано в посте telegram-канала «Притобольный муниципальный округ».  На заседании присутствовали государственный инспектор ГИМС Половинского инспекторского участка. Также на собрании были руководители территориальных отделов округа. Притобольный округ является проблемным. Основная проблема в текучке кадров на должности главы муниципалитета. За последние годы сменилось несколько глав: Сергей Спирин, Дмитрий Лесовой, Лариса Злыднева, Дмитрий Спиридонов, врио Василий Ильин. Недавно с поста ушел Фарит Ахметов. Он руководил округом в течение трех месяцев. Среди основных претензий к его работе были подготовка округа к ЧП и снос аварийных домов.  Ранее URA.RU писало, что в Курганской области новый временно исполняющий полномочия главы Притобольного муниципального округа Павел Санкин выступил с важным обращением перед жителями. Чиновник попросил быть осторожными в период жаркой погоды, чтобы не допустить пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...