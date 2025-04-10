Усложняют жизнь студентам: курганцы про ограничение на вузы без ЕГЭ

Новый порядок поступления в вузы после окончания техникумов и колледжей оставляет меньше свободы выбора профессий для курганских подростков. Так считает председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов. URA.RU узнало мнение педагогов о нововведении.
«Понятно желание государства навести порядок и повысить качество образования, но такие изменения оставляют меньше свободы выбора для наших детей. Раньше после колледжа можно было сменить направление и поступить в вуз по внутренним экзаменам. Теперь, если специальности не совпадают — только ЕГЭ», — говорит Леонов.
По мнению собеседника, это сильно усложняет жизнь тем, кто, поступив в колледж в 15–16 лет, но потом понял, что выбрал не ту профессию. Чтобы изменить курс, придётся готовиться к ЕГЭ, который, по сути, задуман для школьников. «Решение серьёзное, а времени и ресурсов не всегда хватает. Теперь ещё важнее обдумывать наперёд: куда идти, какую профессию выбирать, как выстраивать путь в вуз. Ну и, честно говоря, жаль, что система становится жёстче именно для тех, кто и так прошёл через СПО», — отмечает Леонов.
Педагог одной из школ Курганской области считает, что для такого изменения необходимы серьезные предпосылки в программах, работа с родителями на высоком уровне, необходимо просчитать риски. «Иначе мы можем просто недополучить огромное количество кадров. Уже сейчас интерес к получению образования очень низкий. Хотя рациональное зерно в этом есть, но у нас зачастую хорошие задумки делаются спешно. Так что ничего хорошего я не жду», — отмечает учитель.
Учитель школы города Кургана напротив считает, что изменения подстегнут школьников серьезнее относиться к выбору профессии. «Сейчас в школах большое внимание уделяется профориентационной работе. Важно, чтобы эта работа проводилась не формально, а качественно. Чтобы помогала ребятам, оценивала желание и задатки молодых людей к определенной профессии», — говорит учитель.
Ранее URA.RU писало, что Госдума РФ приняла закон, который ограничивает порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ. Теперь это возможно только для схожих специальностей.
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