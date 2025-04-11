Оленеводы на космодроме, обломки ракет в тундре, консервы на орбите: как ЯНАО связан с космосом

В России 12 апреля отмечается День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. У Ямала с космосом больше общего, чем может показаться на первый взгляд. О падении обломков ракет в ямальской тундре, космических консервах и оленеводах на космодроме — в материале URA.RU.
Фрагменты ракеты в ямальской тундре
Начиная с 2022 года тундровиков пять раз предупреждали о падении фрагментов ступеней ракет в тундре. Так, 7 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз». Обломки ступеней упали в Ямальском районе, на значительном удалении от поселений и на следующий день были найдены специалистами.
"Перед запуском ракеты, был проведен визуальный осмотр территории, проверено более 20 стоянок кочевого населения. Все граждане были проинструктированы под роспись, выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей", — прокомментировала пресс-служба департамента гражданской защиты.
В ноябре того же года, более 100 тундровиков оставили места привычных кочевий и эвакуировались в безопасные районы. Но все обошлось, обломки упали на значительном удалении. В последний раз эвакуация местного населения проводилась в декабре 2024 года.
Космические консервы и летчик-космонавт
Ямальская рыбная продукция впервые появилась на МКС в 2022 году. Ранее космонавты высоко оценили качество консервов комбината, теперь для них будет доступна «Печень налима в томатном соусе», «Корюшка копченая в масле», «Печень налима в томатном соусе» и прочие северные деликатесы.
Герой России летчик-космонавт Олег Артемьев часто бывает на Ямале. Он рассказывал о труде на околоземной орбите школьникам, трудовым коллективам, тундровикам. И консервы Ямала ему тоже приходятся по вкусу.
А жители Салехарда пробовали настоящее космическое питание из тюбиков на Дне оленевода. Космический чум установила компания «Ростелеком».
Путин отправил тундровиков на космодром
В январе 2024 года оленеводы Енкся и Зоя Пяк, их дети и внуки встречались с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи выяснилось, что семья готовится отметить золотую свадьбу и президент пообещал из поздравить лично.
Он сдержал обещание и в ходе поздравления семьи Пяк выяснилось, что их внук — Ростислав мечтает увидеть запуск космического корабля. И президент пообещал исполнить мечту юного тундровика. Семья оказалась в числе зрителей запуска ракеты с космодрома «Восточный».
А еще на Ямале прекрасно видно северное сияние. А ведь это явление вызвано столкновением магнитосферы Земли с солнечным ветром. Особенно яркое сияние можно наблюдать после вспышек на Солнце, когда выделяется целое облако заряженных частиц.
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