Президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину Крым и ряд восточных областей Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.
«Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — заявила Майнль-Райзингер в интервью газете Welt. Дипломат также не исключила отказ Австрии от нейтралитета и вступление страны в НАТО. Пока эта идея не пользуется широкой поддержкой, однако Майнль-Райзингер подчеркнула, что «один лишь нейтралитет нас не защитит». По ее словам, Австрия усиливает оборонные инвестиции и укрепляет отношения с партнерами.
В марте 2014 года, после смены власти на Украине, на территории Крыма состоялся референдум, по результатам которого полуостров был включен в состав Российской Федерации. Согласно официальным данным, в Крыму за присоединение к России проголосовали 96,77% участников плебисцита, а в Севастополе — 95,6%. С тех пор ежегодно 18 марта в Республике Крым отмечается День воссоединения с РФ.
Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23—27 сентября 2022 года. Позже Путин подписал договор о присоединении этих регионов к РФ. Президент подчеркивал, что жителям дали право выбора, и они сделали выбор быть с Россией.
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