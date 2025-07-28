Глава МИД Австрии рассказала о подарке Трампа Путину «на блюдечке»

Глава МИД Австрии: Трамп преподнес Путину на блюдечке с каемочкой часть Украины
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По словам главы МИД Австрии, Трамп «готов уступить России Крым ради мира»
По словам главы МИД Австрии, Трамп «готов уступить России Крым ради мира» Фото:

Президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину Крым и ряд восточных областей Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

«Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — заявила Майнль-Райзингер в интервью газете Welt.  Дипломат также не исключила отказ Австрии от нейтралитета и вступление страны в НАТО. Пока эта идея не пользуется широкой поддержкой, однако Майнль-Райзингер подчеркнула, что «один лишь нейтралитет нас не защитит». По ее словам, Австрия усиливает оборонные инвестиции и укрепляет отношения с партнерами.

В марте 2014 года, после смены власти на Украине, на территории Крыма состоялся референдум, по результатам которого полуостров был включен в состав Российской Федерации. Согласно официальным данным, в Крыму за присоединение к России проголосовали 96,77% участников плебисцита, а в Севастополе — 95,6%. С тех пор ежегодно 18 марта в Республике Крым отмечается День воссоединения с РФ.

Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23—27 сентября 2022 года. Позже Путин подписал договор о присоединении этих регионов к РФ. Президент подчеркивал, что жителям дали право выбора, и они сделали выбор быть с Россией. 

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Президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину Крым и ряд восточных областей Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. «Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — заявила Майнль-Райзингер в интервью газете Welt.  Дипломат также не исключила отказ Австрии от нейтралитета и вступление страны в НАТО. Пока эта идея не пользуется широкой поддержкой, однако Майнль-Райзингер подчеркнула, что «один лишь нейтралитет нас не защитит». По ее словам, Австрия усиливает оборонные инвестиции и укрепляет отношения с партнерами. В марте 2014 года, после смены власти на Украине, на территории Крыма состоялся референдум, по результатам которого полуостров был включен в состав Российской Федерации. Согласно официальным данным, в Крыму за присоединение к России проголосовали 96,77% участников плебисцита, а в Севастополе — 95,6%. С тех пор ежегодно 18 марта в Республике Крым отмечается День воссоединения с РФ. Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23—27 сентября 2022 года. Позже Путин подписал договор о присоединении этих регионов к РФ. Президент подчеркивал, что жителям дали право выбора, и они сделали выбор быть с Россией. 
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