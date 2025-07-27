В России предложили сократить часы продажи алкоголя

Часы продажи алкоголя в России необходимо постепенно сократить до периода с 11:00 до 19:00 на федеральном уровне. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«На сегодняшний день те ограничения по продаже алкоголя, которые существуют на федеральном уровне, — с 08:00 до 23:00 — должны быть ужесточены», — подчеркнул Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС. Он напомнил, что в советское время крепкий алкоголь продавали только с 11:00 до 19:00. По его словам, оптимально было бы ежегодно сокращать время продажи спиртного на один час, чтобы в перспективе прийти к минимальному периоду реализации. Кроме того, Рыбальченко считает необходимым ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, за исключением сфер общественного питания.
В настоящее время федеральное законодательство запрещает розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00. Однако регионы могут устанавливать более строгие правила, включая полный запрет на продажу алкоголя вне заведений общественного питания. Так, с 1 марта текущего года в Вологодской области продажа алкоголя в будние дни разрешена лишь с 12:00 до 14:00. В СССР с 1972 года крепкие спиртные напитки можно было приобрести только с 11:00 до 19:00, а в период антиалкогольной кампании в 1980-х этот промежуток был сокращен до 14:00—19:00.
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