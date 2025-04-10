10 апреля 2025

В Тобольске загорелся отдел полиции

Два человека пострадали при тушении пожара в отделе МВД Тобольска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В инциденте два человека отравились угарным газом
В инциденте два человека отравились угарным газом Фото:

В Тобольске произошел пожар в отделе МВД «Тобольский». Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Пожар был. Проводится проверка всех обстоятельств, устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкания», — прокомментировали в ведомстве.

При тушении пожара два человека отравились продуктами горения. Как агентству сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, одного из них доставили в ОБ №3 Тобольска, а второго отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Тюмени загорелся популярный бар Fresca в центре города. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание.

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В Тобольске произошел пожар в отделе МВД «Тобольский». Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Пожар был. Проводится проверка всех обстоятельств, устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкания», — прокомментировали в ведомстве. При тушении пожара два человека отравились продуктами горения. Как агентству сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, одного из них доставили в ОБ №3 Тобольска, а второго отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Ранее в Тюмени загорелся популярный бар Fresca в центре города. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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