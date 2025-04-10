В Тобольске загорелся отдел полиции

В Тобольске произошел пожар в отделе МВД «Тобольский». Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«Пожар был. Проводится проверка всех обстоятельств, устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкания», — прокомментировали в ведомстве.
При тушении пожара два человека отравились продуктами горения. Как агентству сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, одного из них доставили в ОБ №3 Тобольска, а второго отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.
Ранее в Тюмени загорелся популярный бар Fresca в центре города. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание.
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