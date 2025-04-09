Заведением общепита, в котором 10 апреля произошел пожар, оказался тюменский бар Fresca. Об этом с места событий сообщил журналист URA.RU Владислав Усов. Ранее в региональном управлении МЧС отметили, что возгорание было оперативно локализовано и потушено.
«Пожар произошел в баре Fresca. Огонь потушен, спасатели уехали», — сообщил корреспондент агентства.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Эту же версию журналисту агентства подтвердил управляющий заведением Максим Ягольник. Однако от развернутых комментариев он отказался. В социальных сетях сообщается, что 10 апреля ресторан работать не будет.
Ранее URA.RU писало о том, что днем 10 апреля в одном из заведений общепита на ул. Республики, 42 в Тюмени заметили возгорание. По предварительным данным, пожар произошел на площади пяти кв.м.
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