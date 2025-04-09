09 апреля 2025

Пожар произошел в тюменском баре Fresca. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение временно не принимает гостей
Заведение временно не принимает гостей Фото:

Заведением общепита, в котором 10 апреля произошел пожар, оказался тюменский бар Fresca. Об этом с места событий сообщил журналист URA.RU Владислав Усов. Ранее в региональном управлении МЧС отметили, что возгорание было оперативно локализовано и потушено.

«Пожар произошел в баре Fresca. Огонь потушен, спасатели уехали», — сообщил корреспондент агентства.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Эту же версию журналисту агентства подтвердил управляющий заведением Максим Ягольник. Однако от развернутых комментариев он отказался. В социальных сетях сообщается, что 10 апреля ресторан работать не будет.

Ранее URA.RU писало о том, что днем 10 апреля в одном из заведений общепита на ул. Республики, 42 в Тюмени заметили возгорание. По предварительным данным, пожар произошел на площади пяти кв.м.

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Заведением общепита, в котором 10 апреля произошел пожар, оказался тюменский бар Fresca. Об этом с места событий сообщил журналист URA.RU Владислав Усов. Ранее в региональном управлении МЧС отметили, что возгорание было оперативно локализовано и потушено. «Пожар произошел в баре Fresca. Огонь потушен, спасатели уехали», — сообщил корреспондент агентства. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Эту же версию журналисту агентства подтвердил управляющий заведением Максим Ягольник. Однако от развернутых комментариев он отказался. В социальных сетях сообщается, что 10 апреля ресторан работать не будет. Ранее URA.RU писало о том, что днем 10 апреля в одном из заведений общепита на ул. Республики, 42 в Тюмени заметили возгорание. По предварительным данным, пожар произошел на площади пяти кв.м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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