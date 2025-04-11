11 апреля 2025

В Тюмени станет больше автобусов на дачных маршрутах

В Тюмени 26 апреля автобусы перейдут на летнее расписание
© Служба новостей «URA.RU»
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На дачи будут ездить автобусы большого и особо большого классов
На дачи будут ездить автобусы большого и особо большого классов Фото:

В Тюмени с 26 апреля общественный транспорт перейдет на летнее расписание. С этого времени на дачных маршрутах увеличат количество рейсов и запустят автобусы большого класса. Об этом URA.RU рассказал и.о. директора МКУ «Тюменьгортранс» Евгений Ташланов.

«26 апреля автобусы перейдут на летнее расписание. Транспортное обслуживание СНТ организовано зимой также, как и в летний период, но с учетом сокращения количества автобусов и замены их класса. 26 апреля на садоводческие маршруты вернутся автобусы боьшого и особо большого класса и где-то их количество увеличится», — рассказал URA.RU Ташланов.

Ранее агентство писало, что в Тюмени планируют запустить автобусы до кладбища «Червишевское-5». Но сделают это после строительства там дорог и автобусных остановок.

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В Тюмени с 26 апреля общественный транспорт перейдет на летнее расписание. С этого времени на дачных маршрутах увеличат количество рейсов и запустят автобусы большого класса. Об этом URA.RU рассказал и.о. директора МКУ «Тюменьгортранс» Евгений Ташланов. «26 апреля автобусы перейдут на летнее расписание. Транспортное обслуживание СНТ организовано зимой также, как и в летний период, но с учетом сокращения количества автобусов и замены их класса. 26 апреля на садоводческие маршруты вернутся автобусы боьшого и особо большого класса и где-то их количество увеличится», — рассказал URA.RU Ташланов. Ранее агентство писало, что в Тюмени планируют запустить автобусы до кладбища «Червишевское-5». Но сделают это после строительства там дорог и автобусных остановок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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