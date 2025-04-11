В Тюмени станет больше автобусов на дачных маршрутах

В Тюмени с 26 апреля общественный транспорт перейдет на летнее расписание. С этого времени на дачных маршрутах увеличат количество рейсов и запустят автобусы большого класса. Об этом URA.RU рассказал и.о. директора МКУ «Тюменьгортранс» Евгений Ташланов.
«26 апреля автобусы перейдут на летнее расписание. Транспортное обслуживание СНТ организовано зимой также, как и в летний период, но с учетом сокращения количества автобусов и замены их класса. 26 апреля на садоводческие маршруты вернутся автобусы боьшого и особо большого класса и где-то их количество увеличится», — рассказал URA.RU Ташланов.
Ранее агентство писало, что в Тюмени планируют запустить автобусы до кладбища «Червишевское-5». Но сделают это после строительства там дорог и автобусных остановок.
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