11 апреля 2025

Родные тюменских бойцов обратились к губернатору Моору за помощью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор сразу же подписал поручения о помощи родственникам бойцов
Моор сразу же подписал поручения о помощи родственникам бойцов Фото:

На личный прием к губернатору Тюменской области пришли родственницы двух защитников Родины. Одна из них попросила помочь с ремонтом дома, а у другой — сломался холодильник. Александр Моор дал соответствующие поручения и обещал оказывать семьям бойцов всестороннюю поддержку.

«Поручил также выделить средства из областного бюджета и Людмиле Колесниковой из Заводоуковского муниципального округа. Ее супруг погиб на СВО. Требуется помощь в ремонте дома. Семью нашего бойца не оставим, окажем необходимое содействие», — поделился итогами встречи Моор в своем telegram-канале.

Сын Ольги Медведевой из Вагайского района сейчас находится на фронте. У женщины сломался холодильник и ей потребовалась помощь в этом вопросе. Соответствующее поручение сразу же было подписано главой региона.

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На личный прием к губернатору Тюменской области пришли родственницы двух защитников Родины. Одна из них попросила помочь с ремонтом дома, а у другой — сломался холодильник. Александр Моор дал соответствующие поручения и обещал оказывать семьям бойцов всестороннюю поддержку. «Поручил также выделить средства из областного бюджета и Людмиле Колесниковой из Заводоуковского муниципального округа. Ее супруг погиб на СВО. Требуется помощь в ремонте дома. Семью нашего бойца не оставим, окажем необходимое содействие», — поделился итогами встречи Моор в своем telegram-канале. Сын Ольги Медведевой из Вагайского района сейчас находится на фронте. У женщины сломался холодильник и ей потребовалась помощь в этом вопросе. Соответствующее поручение сразу же было подписано главой региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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