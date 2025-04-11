На личный прием к губернатору Тюменской области пришли родственницы двух защитников Родины. Одна из них попросила помочь с ремонтом дома, а у другой — сломался холодильник. Александр Моор дал соответствующие поручения и обещал оказывать семьям бойцов всестороннюю поддержку.
«Поручил также выделить средства из областного бюджета и Людмиле Колесниковой из Заводоуковского муниципального округа. Ее супруг погиб на СВО. Требуется помощь в ремонте дома. Семью нашего бойца не оставим, окажем необходимое содействие», — поделился итогами встречи Моор в своем telegram-канале.
Сын Ольги Медведевой из Вагайского района сейчас находится на фронте. У женщины сломался холодильник и ей потребовалась помощь в этом вопросе. Соответствующее поручение сразу же было подписано главой региона.
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