11 апреля 2025

Курган богат талантами: девушка из Кургана запустила масштабный конкурс красоты в Грузии

Уроженка Кургана Анастасия Колташова запустила масштабный проект в Грузии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В планах автора проекта - запустить конкурс в ОАЭ
В планах автора проекта - запустить конкурс в ОАЭ Фото:

Уроженка Кургана Анастасия Колташова переехала в Грузию и запустила масштабный проект «Ты уникальная», автором которого является. Финал конкурса красоты прошел в Батуми. Об этом URA.RU эксклюзивно рассказала сама Анастасия.

«Продолжаю расширять границы проекта „Ты уникальная“. Финал в Грузии в Батуми прошел успешно, конкурс собрал десятки участниц и партнеров, около 300 человек были в зрительном зале. Уже в ближайшее время конкурс пройдет в столице Грузии Тбилиси», — рассказала Анастасия Колташова.

На этом девушка останавливаться не собирается. Она также сообщила, что в настоящее время находится в Дубае и запускает проект в ОАЭ. Это будет ее первый опыт организации конкурса на Ближнем Востоке. Анастасия Колташова считает, что проект помогает объединить женщин разных культур и раскрыть их индивидуальность. Принять участие в нем могут девушки из Кургана.

Ранее URA.RU писало о переезде Анастасии Колташовой в Грузию. Девушка признавалась, что там она находит вдохновение на новые проекты.

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Уроженка Кургана Анастасия Колташова переехала в Грузию и запустила масштабный проект «Ты уникальная», автором которого является. Финал конкурса красоты прошел в Батуми. Об этом URA.RU эксклюзивно рассказала сама Анастасия. «Продолжаю расширять границы проекта „Ты уникальная“. Финал в Грузии в Батуми прошел успешно, конкурс собрал десятки участниц и партнеров, около 300 человек были в зрительном зале. Уже в ближайшее время конкурс пройдет в столице Грузии Тбилиси», — рассказала Анастасия Колташова. На этом девушка останавливаться не собирается. Она также сообщила, что в настоящее время находится в Дубае и запускает проект в ОАЭ. Это будет ее первый опыт организации конкурса на Ближнем Востоке. Анастасия Колташова считает, что проект помогает объединить женщин разных культур и раскрыть их индивидуальность. Принять участие в нем могут девушки из Кургана. Ранее URA.RU писало о переезде Анастасии Колташовой в Грузию. Девушка признавалась, что там она находит вдохновение на новые проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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