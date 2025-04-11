Курган богат талантами: девушка из Кургана запустила масштабный конкурс красоты в Грузии

Уроженка Кургана Анастасия Колташова переехала в Грузию и запустила масштабный проект «Ты уникальная», автором которого является. Финал конкурса красоты прошел в Батуми. Об этом URA.RU эксклюзивно рассказала сама Анастасия.
«Продолжаю расширять границы проекта „Ты уникальная“. Финал в Грузии в Батуми прошел успешно, конкурс собрал десятки участниц и партнеров, около 300 человек были в зрительном зале. Уже в ближайшее время конкурс пройдет в столице Грузии Тбилиси», — рассказала Анастасия Колташова.
На этом девушка останавливаться не собирается. Она также сообщила, что в настоящее время находится в Дубае и запускает проект в ОАЭ. Это будет ее первый опыт организации конкурса на Ближнем Востоке. Анастасия Колташова считает, что проект помогает объединить женщин разных культур и раскрыть их индивидуальность. Принять участие в нем могут девушки из Кургана.
Ранее URA.RU писало о переезде Анастасии Колташовой в Грузию. Девушка признавалась, что там она находит вдохновение на новые проекты.
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