Вода в тюменских реках продолжает прибывать

Уровень воды в тюменских реках на утро 13 апреля снова увеличился. В Тобольске на реке Иртыш за минувшие сутки он вырос на 55 сантиметров и достиг отметки в 447 сантиметров над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72».
«Название поста: Тобольск — Иртыш. Уровень воды над нулем поста 447 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки — 55 сантиметров», — указано на сайте.
В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды в реках изменились следующим образом:
- Ишим в Ишиме +11 (618);
- Ишим в Викуловском районе +3 (613);
- Ишим в Абатском районе +11 (695);
- Тура в Тюмени +14 (224);
- Ишим в районе Ильинки +2 (748);
- Тобол в Ялуторовске +2 (446).
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Прогноз касается села Ильинка. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году.
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