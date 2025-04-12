12 апреля 2025
11 апреля 2025

Вода в тюменских реках продолжает прибывать

© Служба новостей «URA.RU»
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Ишим в районе Ильинки достиг 748 сантиметров
Ишим в районе Ильинки достиг 748 сантиметров Фото:

Уровень воды в тюменских реках на утро 13 апреля снова увеличился. В Тобольске на реке Иртыш за минувшие сутки он вырос на 55 сантиметров и достиг отметки в 447 сантиметров над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72».

«Название поста: Тобольск — Иртыш. Уровень воды над нулем поста 447 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки — 55 сантиметров», — указано на сайте.

В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды в реках изменились следующим образом:

  • Ишим в Ишиме +11 (618);
  • Ишим в Викуловском районе +3 (613);
  • Ишим в Абатском районе +11 (695);
  • Тура в Тюмени +14 (224);
  • Ишим в районе Ильинки +2 (748);
  • Тобол в Ялуторовске +2 (446).

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Прогноз касается села Ильинка. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году. 

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Уровень воды в тюменских реках на утро 13 апреля снова увеличился. В Тобольске на реке Иртыш за минувшие сутки он вырос на 55 сантиметров и достиг отметки в 447 сантиметров над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72». «Название поста: Тобольск — Иртыш. Уровень воды над нулем поста 447 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки — 55 сантиметров», — указано на сайте. В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды в реках изменились следующим образом: Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Прогноз касается села Ильинка. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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