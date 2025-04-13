13 апреля 2025
12 апреля 2025

Тюменцы отомстили камерам на объездной, из-за которых им массово приходили штрафы. Фото

Тюменцы испортили камеры контроля скорости на объездной дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю своей работы камера направила водителям 30 тысяч штрафов
За неделю своей работы камера направила водителям 30 тысяч штрафов Фото:

Жители Тюмени решили отомстить камерам фиксации скорости, которые установили между Червишевским и Московским трактами, закрасив их краской и обмотав клейкой лентой. Фотографии этого местные жители опубликовали в социальных сетях.

«Та самая камера, которую установили на объездной между Червишевским и Московским трактами. За 6 дней своей работа она собрала 30 тысяч штрафов. На днях ее заметили в таком состоянии», — написано в сообществе «Тюменский вестник».

На фото видно, как неизвестные облили красной краской ящик, в который периодически устанавливается камера. Сообщают, что состояние камеры на другой стороне дороги — аналогичное.

URA.RU направило запросы в Главное управление строительства и Госавтоинспекцию Тюменской области. Комментарии от ведомств ожидаются. 

Ранее новые камеры в этом районе зафиксировали более 30 тысяч нарушений. Ограничение скорости на этом участке — 60 километров в час.

Состояние камеры на объездной
Состояние камеры на объездной
Фото:

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Жители Тюмени решили отомстить камерам фиксации скорости, которые установили между Червишевским и Московским трактами, закрасив их краской и обмотав клейкой лентой. Фотографии этого местные жители опубликовали в социальных сетях. «Та самая камера, которую установили на объездной между Червишевским и Московским трактами. За 6 дней своей работа она собрала 30 тысяч штрафов. На днях ее заметили в таком состоянии», — написано в сообществе «Тюменский вестник». На фото видно, как неизвестные облили красной краской ящик, в который периодически устанавливается камера. Сообщают, что состояние камеры на другой стороне дороги — аналогичное. URA.RU направило запросы в Главное управление строительства и Госавтоинспекцию Тюменской области. Комментарии от ведомств ожидаются.  Ранее новые камеры в этом районе зафиксировали более 30 тысяч нарушений. Ограничение скорости на этом участке — 60 километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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