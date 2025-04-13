Жители Тюмени решили отомстить камерам фиксации скорости, которые установили между Червишевским и Московским трактами, закрасив их краской и обмотав клейкой лентой. Фотографии этого местные жители опубликовали в социальных сетях.
«Та самая камера, которую установили на объездной между Червишевским и Московским трактами. За 6 дней своей работа она собрала 30 тысяч штрафов. На днях ее заметили в таком состоянии», — написано в сообществе «Тюменский вестник».
На фото видно, как неизвестные облили красной краской ящик, в который периодически устанавливается камера. Сообщают, что состояние камеры на другой стороне дороги — аналогичное.
URA.RU направило запросы в Главное управление строительства и Госавтоинспекцию Тюменской области. Комментарии от ведомств ожидаются.
Ранее новые камеры в этом районе зафиксировали более 30 тысяч нарушений. Ограничение скорости на этом участке — 60 километров в час.
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