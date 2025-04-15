Мэрия курганского округа требует от судимого экс-главы полмиллиона рублей

Бывший глава курганского города Щучье Тамахин получил иск на полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-мэр Щучьего Тамахин получил иск администрации округа
Экс-мэр Щучьего Тамахин получил иск администрации округа Фото:

Судимый за растрату экс-глава города Щучье (Курганская область) Владимир Тамахин получил иск на возмещение ущерба от совершенного преступления. Выплатить более полумиллиона рублей от проживающего ныне в Челябинске мужчины требует администрация Щучанского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Щучанская мэрия подала иск к Тамахину о возмещении ущерба, совершенного преступлением. Суд перенаправил иск по месту жительства ответчика в челябинский суд», — рассказали источники. Сумма иска составляет 544 500 рублей.

Информация подтвердилась судебными данными. В Щучанский районный суд поступил гражданский иск главы округа Павла Самохвалова. В нем указывалось, что в результате действий осужденного за растрату и мошенничество Тамахина бюджету был нанесен ущерб в размере 1 млн 089 тысяч. Второй фигурант дела половину ущерба выплатил. Бывший глава города добровольно свою долю выплачивать не стал.

В приговоре по делу Тамахина было указано, что возмещение ущерба возможно в гражданском судопроизводстве. Когда ущерб добровольно не был возмещен, мэрия пришла с иском. В ходе подготовки к слушаниям было установлено, что ответчик проживает в Челябинской области. Дело по подсудности было передано в соседний регион.

Экс-мэр администрации города Щучье был признан виновным в выдаче премий самому себе, а также хищении более миллиона рублей бюджетных средств при строительстве стадиона. Он получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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Судимый за растрату экс-глава города Щучье (Курганская область) Владимир Тамахин получил иск на возмещение ущерба от совершенного преступления. Выплатить более полумиллиона рублей от проживающего ныне в Челябинске мужчины требует администрация Щучанского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Щучанская мэрия подала иск к Тамахину о возмещении ущерба, совершенного преступлением. Суд перенаправил иск по месту жительства ответчика в челябинский суд», — рассказали источники. Сумма иска составляет 544 500 рублей. Информация подтвердилась судебными данными. В Щучанский районный суд поступил гражданский иск главы округа Павла Самохвалова. В нем указывалось, что в результате действий осужденного за растрату и мошенничество Тамахина бюджету был нанесен ущерб в размере 1 млн 089 тысяч. Второй фигурант дела половину ущерба выплатил. Бывший глава города добровольно свою долю выплачивать не стал. В приговоре по делу Тамахина было указано, что возмещение ущерба возможно в гражданском судопроизводстве. Когда ущерб добровольно не был возмещен, мэрия пришла с иском. В ходе подготовки к слушаниям было установлено, что ответчик проживает в Челябинской области. Дело по подсудности было передано в соседний регион. Экс-мэр администрации города Щучье был признан виновным в выдаче премий самому себе, а также хищении более миллиона рублей бюджетных средств при строительстве стадиона. Он получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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