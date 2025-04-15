Мэрия курганского округа требует от судимого экс-главы полмиллиона рублей

Судимый за растрату экс-глава города Щучье (Курганская область) Владимир Тамахин получил иск на возмещение ущерба от совершенного преступления. Выплатить более полумиллиона рублей от проживающего ныне в Челябинске мужчины требует администрация Щучанского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Щучанская мэрия подала иск к Тамахину о возмещении ущерба, совершенного преступлением. Суд перенаправил иск по месту жительства ответчика в челябинский суд», — рассказали источники. Сумма иска составляет 544 500 рублей.
Информация подтвердилась судебными данными. В Щучанский районный суд поступил гражданский иск главы округа Павла Самохвалова. В нем указывалось, что в результате действий осужденного за растрату и мошенничество Тамахина бюджету был нанесен ущерб в размере 1 млн 089 тысяч. Второй фигурант дела половину ущерба выплатил. Бывший глава города добровольно свою долю выплачивать не стал.
В приговоре по делу Тамахина было указано, что возмещение ущерба возможно в гражданском судопроизводстве. Когда ущерб добровольно не был возмещен, мэрия пришла с иском. В ходе подготовки к слушаниям было установлено, что ответчик проживает в Челябинской области. Дело по подсудности было передано в соседний регион.
Экс-мэр администрации города Щучье был признан виновным в выдаче премий самому себе, а также хищении более миллиона рублей бюджетных средств при строительстве стадиона. Он получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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