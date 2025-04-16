Тела погибших пришлось вырезать из авто: кадры с места смертельного ДТП в тюменских Березняках. Видео

Спасателям пришлось вырезать из автомобиля тела погибших в ДТП юношей в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло вечером 15 апреля
ДТП произошло вечером 15 апреля Фото:

Спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы достать из автомобиля тела двух молодых людей, погибших 15 апреля в ДТП в микрорайоне Березняковском в Тюмени. Кадрами своей работы в telegram-канале службы поделились сотрудники ТОСЭР.

«Спасатели ТОСЭР ликвидировали последствия ДТП, которое произошло 15 апреля по ул. Ярковской в микрорайоне Березняки. Там произошло столкновение двух автомобилей, ВАЗ-2114 перевернулся и его отбросило в столб. К сожалению, два человека погибли на месте. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали тела и извлекли из автомобиля», — рассказали в службе.

Как ранее писало URA.RU, трагедия произошла вечером. После столкновения Hyundai и отечественного авто погибли 20-летний водитель и 19-летний пассажир ВАЗа.

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Спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы достать из автомобиля тела двух молодых людей, погибших 15 апреля в ДТП в микрорайоне Березняковском в Тюмени. Кадрами своей работы в telegram-канале службы поделились сотрудники ТОСЭР. «Спасатели ТОСЭР ликвидировали последствия ДТП, которое произошло 15 апреля по ул. Ярковской в микрорайоне Березняки. Там произошло столкновение двух автомобилей, ВАЗ-2114 перевернулся и его отбросило в столб. К сожалению, два человека погибли на месте. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали тела и извлекли из автомобиля», — рассказали в службе. Как ранее писало URA.RU, трагедия произошла вечером. После столкновения Hyundai и отечественного авто погибли 20-летний водитель и 19-летний пассажир ВАЗа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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