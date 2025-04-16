16 апреля 2025

В Тюмень на Пасху придут дожди и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 14 м/с
Порывы ветра будут достигать 14 м/с Фото:

В Тюмени 19 апреля ожидается дождь со снегом, в Пасху 20 апреля в городе выпадет 3,6 мм осадков. При этом потеплеет до +16 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo.

«В Тюмени 19 апреля ночью похолодает до -2 градусов. Порывы ветра 9 м/с. 20 апреля температура поднимется до +16. Ночью опустится до +8. Ожидается дождь, порывы ветра до 14 м/с. Выпадет 3,6 мм осадков», — указано в прогнозе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 17 апреля прогнозируются снег, дождь и штормовой ветер. В отдельных районах ожидается гололед.

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В Тюмени 19 апреля ожидается дождь со снегом, в Пасху 20 апреля в городе выпадет 3,6 мм осадков. При этом потеплеет до +16 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. «В Тюмени 19 апреля ночью похолодает до -2 градусов. Порывы ветра 9 м/с. 20 апреля температура поднимется до +16. Ночью опустится до +8. Ожидается дождь, порывы ветра до 14 м/с. Выпадет 3,6 мм осадков», — указано в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 17 апреля прогнозируются снег, дождь и штормовой ветер. В отдельных районах ожидается гололед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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