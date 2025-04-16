В Тюмень на Пасху придут дожди и сильный ветер

В Тюмени 19 апреля ожидается дождь со снегом, в Пасху 20 апреля в городе выпадет 3,6 мм осадков. При этом потеплеет до +16 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo.
«В Тюмени 19 апреля ночью похолодает до -2 градусов. Порывы ветра 9 м/с. 20 апреля температура поднимется до +16. Ночью опустится до +8. Ожидается дождь, порывы ветра до 14 м/с. Выпадет 3,6 мм осадков», — указано в прогнозе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 17 апреля прогнозируются снег, дождь и штормовой ветер. В отдельных районах ожидается гололед.
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