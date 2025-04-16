16 апреля 2025

В Тюменской области открылись сотни новых ресторанов

В Тюменской области количество ресторанов выросло на 14,2%
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе планируют открыть еще два новых заведения
В городе планируют открыть еще два новых заведения Фото:

В Тюменской области за два года количество ресторанов выросло на 14,2%. Сейчас в регионе работают 2 438 заведений. Об этом сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус».

«С января 2023 года по январь 2025 года количество заведений общественного питания выросло на 304 (14,2%) — до 2 438. Прирост турагентств составил 4,69% (до 915), продуктовых магазинов — 1,25% (до 2 668)», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в «Доме Князева» на улице Ленина появится гастробистро «Техникум», заведение планируют открыть 1 июля. Также на набережной появится апарт-отель с рестораном «Горыныч».

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В Тюменской области за два года количество ресторанов выросло на 14,2%. Сейчас в регионе работают 2 438 заведений. Об этом сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус». «С января 2023 года по январь 2025 года количество заведений общественного питания выросло на 304 (14,2%) — до 2 438. Прирост турагентств составил 4,69% (до 915), продуктовых магазинов — 1,25% (до 2 668)», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в «Доме Князева» на улице Ленина появится гастробистро «Техникум», заведение планируют открыть 1 июля. Также на набережной появится апарт-отель с рестораном «Горыныч».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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