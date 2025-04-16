В Тюменской области открылись сотни новых ресторанов

В Тюменской области за два года количество ресторанов выросло на 14,2%. Сейчас в регионе работают 2 438 заведений. Об этом сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус».
«С января 2023 года по январь 2025 года количество заведений общественного питания выросло на 304 (14,2%) — до 2 438. Прирост турагентств составил 4,69% (до 915), продуктовых магазинов — 1,25% (до 2 668)», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в «Доме Князева» на улице Ленина появится гастробистро «Техникум», заведение планируют открыть 1 июля. Также на набережной появится апарт-отель с рестораном «Горыныч».
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