Курганские хозяйства предлагают к продаже разные птичьи яйца: от пестрых перепелиных до самых больших в мире — страусиных. URA.RU выяснило, яйца каких птиц продают в Курганской области и сколько это стоит.
«В Кургане и области встречаются объявления о продаже яиц перепелиных, куриных, утиных, гусиных и страусиных. Среди них встречаются разноцветные — без вмешательства красителей, яйца от китайских куриц», — рассказал корреспондент. Многие фермеры готовы привезти продукты в город при заказе на определенную цену. Часто сумма начинается от 1000 рублей.
Перепелиные яйца
Яйца перепелов продают разными упаковками. Например, предлагают по 18 штук за 100 рублей или 20 штук за 160 рублей.
Куриные яйца
Казалось бы, чем могут удивить куриные яйца? Горожанам привычен продукт в магазинах — коричневое или белое яйцо. Фабричные продукты получаются стандартными, идеальными и тем самым становятся дальше от природы.
В то же время в домашнем хозяйстве яйца бывают разными. «Радужными» называют яйца, которые отличаются цветом и оттенками. Белые, коричневые (от светлого до темного), шоколадные, терракотовые, синие, зеленые — все это натуральные цвета куриных яиц.
Цена варьируется от 110 до 130 рублей за десяток. Цвет яиц зависит от породы кур. В Кургане продают даже яйца экзотической китайской породы «Ухейилюй», которая полностью черная, включая мясо и кости. Эти куры несут зеленые яйца.
Яйцо индоутки
Яйца мускусной утки (индоутки) также продают фермеры. Индоутки несут яйца крупнее, чем куры, но меньше, чем гуси. Стоит яйцо около 120 рублей за десяток.
Гусиное яйцо
Гусиное яйцо — экзотика для городского жителя. Одно гусиное яйцо примерно эквивалентно трем куриным. Продают их по цене около 40 рублей за штуку.
Яйцо страуса
Страус — птица, которая несет самые крупные яйца. Средний вес этого яйца варьируется от полутора до двух килограмм. Одно страусиное яйцо по объему и содержанию примерно равно двум-трем десяткам куриных яиц. Стоит такое яйцо, конечно, дороже трех десятков куриных — 2500 рублей за штуку.
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