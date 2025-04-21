Минобороны: Украина 5 тысяч раз нарушила пасхальное перемирие Путина

ВС РФ зафиксировала 4900 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ зафиксировали 4900 нарушений режима Пасхального перемирия», — рассказали в Минобороны России. Среди проведенных украинскими войсками атак: артиллерийские обстрелы и удары дронов по позициям ВС РФ и гражданским в Курской, Белгородской, Брянской областях и Крыму.
При этом российские военнослужащие неукоснительно соблюдали режим прекращения огня, не двигаясь с занятых ранее рубежей и позиций. После окончание перемирия армия России продолжила наступление.
Путин объявил о начале пасхального перемирия с 18:00 19 апреля по 00:00 МСК 21 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский не дал четкого ответа на предложение российского главы, но пожелал продлить режим прекращения огня на 30 дней.
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